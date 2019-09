Ödüllü filmler Filmekimi’nde

Filmekimi’nin biletleri 28 Eylül’de satışa çıkıyor. Filmekimi programından bugüne kadar açıklanan filmler arasında, başta Cannes olmak üzere saygın festivallerde dünya prömiyerini yapmış filmler dikkati çekiyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 18. kez düzenlenen Filmekimi, programını açıkladı. 18. Filmekimi, bu yıl 4-13 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla başlayarak, 11-15 Ekim’de Ankara’da, 18-22 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak. Filmekimi’nin biletleri 28 Eylül’de satışa çıkıyor. Filmekimi programından bugüne kadar açıklanan filmler arasında, başta Cannes olmak üzere saygın festivallerde dünya prömiyerini yapmış filmler dikkati çekiyor.









Oscar’lı sinemacı Noah Baumbach’ın yeni filmi “Marriage Story”, ilk kez izleyici karşısına çıktığı Venedik Film Festivali’nde övgü topladı ve Toronto Film Festivali’nde de eleştirmenlerin oylarıyla Adam Driver’a En İyi Performans Ödülü’nü getirdi. “Marriage Story” dağılan bir evliliğin hikâyesini konu alıyor. Takashi Miike’nin Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen son filmi “First Love / İlk Aşk”, Cannes’da ana yarışmada yer alan tek Çin filmi “Güney İstasyonunda Randevu”, Cannes’da ilk gösterimini yapan ve Isabelle Huppert’e Brendan Gleeson’dan Jérémie Renier’ye ünlü oyuncuların eşlik ettiği “Frankie”, hem korku öğeleri hem de Rihanna şarkıları içeren sıradışı senaryosuyla Bertrand Bonello’nun son filmi “Zombi Child / Zombi Çocuk” ve yönetmen Giuseppe Capotondi’nin Venedik Film Festivali’nde kapanış filmi olarak gösterilen yeni filmi “Yanık Portakal / The Burnt Orange Heresy” Filmekimi’nde izleyiciyle buluşuyor. “Senna” ve “Amy” ile övgü toplayan Asif Kapadia’nın yeni filmi “Diego Maradona”, ‘işçi sınıfının yönetmeni’ olarak birçok başyapıta imza atan Ken Loach’un Altın Palmiye için yarışan son filmi “Sorry We Missed You / Üzgünüz, Size Ulaşamadık” Filmekimi programında yer alan filmlerden bazıları.



Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın Venedik Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen yeni filmi “La vérité / Saklı Gerçekler”, dünya prömiyerini henüz tamamlanan Toronto Film Festivali’nde yapan ve mizah dolu aksiyon filmlerinin ustası genç yönetmen Taika Waititi’nin son filmi “Tavşan Jojo” ve Narcos dizisinden Edgar Ramirez’in de rol aldığı Olivier Assayas’ın son filmi “Wasp Network” de Filmekimi’nin programında yer alıyor.