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06.09.2019 - 12:05| DHA

Oğlunu arayan kadın, akıma kapılarak öldü

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, üvey babasıyla tartışıp evden çıkan oğlunu aramak için komşusunun tarlasına giden Cennet İlkan (43), yaban domuzları için kurulan tellere temas edince akıma kapılıp, yaşamını yitirdi.

Oğlunu arayan kadın, akıma kapılarak öldü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Ağlasun ilçesine bağlı Kibrit köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hasan İlkan (36) ve üvey oğlu Mustafa B. (13) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma üzerine evden ayrılan Mustafa B., geri dönmedi. Havanın kararması ve yağmurun başlaması üzerine Cennet İlkan, meraklanarak, önceki eşinden olan oğlu Mustafa B.'yi aramaya başladı. Bir süre oğlunu arayan Cennet İlkan, komşuları F.K.'ye ait mısır tarlasını da kontrol etmek istedi. İlkan, yaban domuzlarının tarlaya girmesini önlemek için çevresine takılan ve elektrik akımı verilen tellere temas etti.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN KAYIP ANONSU

Eşinin eve dönmemesi üzerine Hasan İlkan, cami hoparlöründen kayıp anonsu yaptırdı. Hasan İlkan ve köy sakinleri, anne- oğlu bulmak için arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra, Cennet İlkan tarlanın önünde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cennet İlkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlkan'ın cansız bedeni otopsi için Burdur Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evden kaçan Mustafa B. ise bir süre sonra döndü.

 

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