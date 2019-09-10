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10.09.2019 - 17:04| DHA

Oğlunu askere uğurladı, evde ölü bulundu

Antalya'da iki gün önce oğlu Sezer Tavşan'ı askere uğurlayan Ayhan Tavşan (50), eşi tarafından evinde ölü bulundu.

Oğlunu askere uğurladı, evde ölü bulundu


Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Evli 2 çocuk babası Ayhan Tavşan, geçen pazar günü küçük oğlu Sezer Tavşan'ı eşi ve akrabalarıyla birlikte vatani görevini yapmak üzere Tokat'a uğurladı. Tek başına kalan Ayhan Tavşan, oğlunu birliğine teslim ettikten sonra evine dönen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tavşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan eşi sinir krizi geçirdi.

Sara hastası olduğu belirtilen Ayhan Tavşan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Beştepe'de Kabine ToplantısıCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.
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