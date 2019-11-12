Öğrenciler sabırsızlanıyor! Ara tatil tarihi ne zaman? Kaç ara tatil olacak?

2019-2020 Eğitim yılında ilk kez uygulanacak olan ve bu yıldan itibaren her yıl düzenli olarak yaşanacak olan ara tatiller, yılda iki kez olacak. İlk ara tatil Kasım ayında olurken, ikinci ara tatil Nisan ayında yaşanacak. Peki ara tatiller kaç gün sürecek?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilk ara tatil 18 Kasım 2019 tarihinde başlayacak, 22 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.

İLK ARA TATİL KAÇ GÜN?

İlk ara tatil hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde toplam dokuz gün sürecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ikinci ara tatil, 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN?

İkinci ara tatil de hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde toplam dokuz gün sürecek.