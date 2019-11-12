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12.11.2019 - 10:21 |

Öğrenciler sabırsızlanıyor! Ara tatil tarihi ne zaman? Kaç ara tatil olacak?

Ara tatilin başlamasına günler kaldı. Milyonlarca öğrenci tatile girmek için sabırsızlanıyor. MEB, ilk ara tatil tarihini duyurdu ve öğrencilerin merakını giderdi. Peki ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte ara tatil hakkında merak edilenler...

Öğrenciler sabırsızlanıyor! Ara tatil tarihi ne zaman? Kaç ara tatil olacak?

2019-2020 Eğitim yılında ilk kez uygulanacak olan ve bu yıldan itibaren her yıl düzenli olarak yaşanacak olan ara tatiller, yılda iki kez olacak. İlk ara tatil Kasım ayında olurken, ikinci ara tatil Nisan ayında yaşanacak. Peki ara tatiller kaç gün sürecek?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilk ara tatil 18 Kasım 2019 tarihinde başlayacak, 22 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.

İLK ARA TATİL KAÇ GÜN?

İlk ara tatil hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde toplam dokuz gün sürecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ikinci ara tatil, 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN?

İkinci ara tatil de hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde toplam dokuz gün sürecek.

 

Feci olay! Geri geri manevra yaparken ezdiİstanbul Fatih'te Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.
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