Öğrencilerin mutlu olduğu şehirler

Üniversitenin bulunduğu şehir, en az üniversite ve bölüm kadar önemli. Artık neredeyse tüm şehirler, öğrencileri mutlu etmek için yarışıyor ancak içlerinden bazıları tam anlamıyla öğrenci dostu. Bu şehirlerde barınma, yemek, ulaşım, sosyal aktivite gibi konularda sıkıntı yaşanmıyor. Mutlu bir öğrencilik geçirilen şehirlerden öne çıkanlar şöyle:

İstanbul cazibe merkezi

13’ü devlet olmak üzere, 62 üniversitede toplam 762 bin öğrencinin bulunduğu İstanbul, bu sayıyla en çok üniversite öğrencisine sahip şehir olarak öne çıkıyor. Diğer şehirlere göre oldukça pahalı olsa da gözde üniversitelerin bulunması ve öğrencilere sunduğu imkânlar nedeniyle cazibe merkezi. Ekonominin kalbinin attığı, birçok holdingin merkezinin yer aldığı İstanbul, staj ve iş olanaklarıyla da çok zengin. Şehrin neredeyse her ilçesine yayılan öğrencilerin barınmak için en çok tercih ettiği ilçeler ise Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy.

Ankara güvenli ve sakin

Ankara’da 8’i devlet olmak üzere, 21 üniversitede 288 bin öğrenci eğitim görüyor. Cumhuriyet’in ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi başta olmak üzere birçok köklü üniversiteye ev sahipliği yapan şehir, sakin yapısıyla güvenli bir ortam sağlıyor. Kültür sanat etkinlikleriyle de keyifli bir ortam sunuyor.

Eskişehir her daim gözde

Eskişehir, uzun yıllardır öğrencilerin gözde şehirlerinin başında geliyor. 3 üniversitede, 71 bin öğrencinin eğitim gördüğü şehirde her şey öğrenciler için düşünülmüş. Ev kiraları, yurt ücretleri, gıda, giyim gibi kalemlerin uygun olduğu şehirde gençler, özellikle Tepebaşı’nda yaşıyor. Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı Gençlik Merkezi’nde geziler düzenleniyor, her sabah çorba veriliyor, ücretsiz çamaşırhane hizmeti veriliyor. Avrupa şehirlerini andıran Eskişehir, eğlenceli sosyal hayatıyla da dikkat çekiyor.

İzmir’de burs olanağı çok

Modern yaşam tarzı, sosyal olanaklarıyla öğrencilere keyifli bir eğitim hayatı vadeden İzmir, 4’ü devlet olmak üzere 10 üniversiteye, 172 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Şehirde ev kiraları ve yurt ücretleri de oldukça uygun. Öğrencilerin en çok yaşadığı ilçelerden Bornova’da belediyeye ait gençlik merkezinde yemek, kütüphane, çamaşırhane gibi olanaklar bulunuyor. Karşıyaka Belediyesi ise “Karşıyaka’nın Filizleri’ni Geleceğe Hazırlıyoruz - Her Apartman ile Bir Öğrenci Okutuyoruz” projesiyle öğrencilere burs olanağı sunuyor.

Bursa’da staj ve iş şansı

Bursa, ekonomik açıdan Türkiye’nin gelişmiş kentlerinden biri. Sahip olduğu iş alanları nedeniyle öğrenciler, staj ve iş bulmakta hiç zorlanmıyor. 3 üniversitede, 76 bin öğrencinin eğitim gördüğü şehirde, öğrencilere birçok avantaj sunuluyor.

Modern ve küçük bir şehir olan Çanakkale’de ise 48 bin üniversite öğrencisi var. Öğrencilere güvenli bir yaşam sunan kentte, esnaf ve sanayiciler öğrencilere burs veriyor.

Denizli’ye ilgi artıyor

Dört mevsim turizme açık olan Antalya, bu açıdan turizm-otelcilik öğrencilerinin tercih listesinde en üst sıralarda. 5 üniversitede 82 bin öğrencinin eğitim gördüğü şehre ulaşım çok kolay, sosyal hayat da çok renkli.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin bulunduğu Aydın’da da 54 bin öğrenci yaşıyor. Yöre halkının öğrencileri sahiplendiği ve onlara pek çok avantaj sunduğu kentin cazibesinin artmasında, Kuşadası, Söke, Didim gibi turistik ilçelerinin de etkisi büyük.

Pamukkale Travertenleri ile tanınan Denizli, son yıllarda eğlenceli sosyal hayatıyla da dikkat çekiyor. Pamukkale Üniversitesi’nde okuyan 58 bin öğrenci, bu değişimde önemli role sahip. Gelişmiş sanayisiyle geniş staj ve iş olanakları sunuyor.

Öğrenciler seçti

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı, 81 ildeki, 188 üniversitede öğrenim gören 35 bin 715 öğrenciyle bir araştırma yaptı. Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırmasına göre öğrenciler, öğrenim gördükleri sadece 26 şehirden memnuniyet hissediyor. Buna karşın 45 şehirde öğrencilerin memnuniyetsizliği söz konusu. Öğrencilerin en çok mutlu olduğu şehirler ise sırasıyla şunlar: Eskişehir, Aydın, Antalya, İzmir, Çanakkale, Bursa, Muğla, Tekirdağ, Edirne, Ankara, Isparta, Trabzon, Hatay, Samsun, İstanbul-Asya, Balıkesir, Ordu, Manisa, Giresun, İstanbul-Avrupa, Kırklareli, Denizli, Adana, Kocaeli, Sinop, Mersin.

Adaylara tercih tüyoları

‘Kariyer, yetenekle bütünleşsin’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Adaylara en önemli tavsiyem; mezun olunca işsiz kalma korkusuyla bölüm seçmemeleridir. Bunun yerine önce nelere ilgi duyduklarını bir daha tartsınlar, sonra seçecekleri kariyerin, yetenekleriyle bütünleşip bütünleşmediğini değerlendirsinler. İllâ ki iş bulma şartını düşünüyorlarsa, o zaman onlara ülkemizde hangi mesleklerde açık işgücü bulunduğuna bakmalarını öneririm. Bunun için de en önemli istatistikler TÜİK’in her yıl yaptığı işgücü piyasa araştırmasında bulunuyor.

Öğrenciler, hangi alanda okurlarsa okusunlar, alanlarıyla ilgili stajlar yapmalı. Bu onları daha vasıflı yapacak ve rakiplerine göre daha öne geçirecektir.

İkinci vazgeçilmez kural ise, ister teknisyen ister mühendis olsun, ama mutlaka bir ya da birkaç lisanı öğrencilerimiz dertlerini anlatacak, mesleklerini yapacak kadar öğrenmeli. Çünkü dünyayla entegre olmayan hiçbir meslek kalmadı.

‘Disiplinlerarası geçişe dikkat’

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök: Gelecekte şu an bilinmeyen mesleklerin ortaya çıkacağı düşüncesinden hareketle; gelişen teknolojilere ve sektörlere, yeniden şekillenen mesleklere uyum sağlayabilmek için disiplinlerarası geçişe olanak tanıyan, yandal ve çift ana dal seçenekleriyle desteklenebilecek disiplinler düşünülmeli. Öğrencilerin, puana göre değil, okumaktan ve çalışmaktan zevk alacakları, ilgi ve yeteneklerine uygun bölümleri tercih etmeleri gerekir. Bölüm tercihine göre o alanda öne çıkan dersleri müfredatında bulunduran, en iyi eğitim olanaklarını sunan üniversiteleri belirleyerek sıralama oluşturmaları iyi olur. Tercihlerde sportif ve kültürel aktiviteler, uluslararası öğrenim, staj olanakları ile endüstri işbirliklerinin de önemini göz önünde bulundurmalarını, toplumsal duyarlılık, liderlik, yaratıcılık ve girişimcilik ekosistemini sunan üniversitelere öncelik vermelerini tavsiye ederim.

Gençlerin kriterleri

‘Öğrenciden görüş alın’

Hüseyin Yaşa: Tercihte ilgi ve yeteneklerinize, beklentilerinize yönelik ‘Ben hangi mesleği istiyorum’ diye kendinize sorun. Üniversiteleri ziyaret edin, dersleri araştırın, öğrencilerden görüş alın.

‘Akademik kadrosuna bakın’

Ayşenur Kütük: Üniversitenin akademik kadrosunun ideallerinize ulaşma noktasındaki yeterliliğini araştırın. Maddi ve manevi açıdan sizi yormayacak şehirlerin avantajı da göz ardı edilmemeli.

‘Çevremden destek aldım’

Sertap Yılmaz: Benim hedefim tekti ancak seçeneklerimi üniversiteler konusunda çoğalttım. Sıralamamı ise güvendiğim hocalarım ve arkadaşlarımın desteğiyle oluşturdum.

‘Şehir ve üniversite önemli’

Yunus Ceylan: Üniversitenin kalitesini es geçmemek lazım. Öte yandan gidilecek şehir de önemli. Şehir ve üniversite kendimizi geliştirebilecek imkânlar sağlamalı.