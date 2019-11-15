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15.11.2019 - 07:50 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Okul gıdası logosu 7 Eylül 2020’de

Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulaması ertelenen Okul Gıdası Logosu için yeni tarih verdi. Buna göre uygulama 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi olan 7 Eylül 2020’de başlayacak.

Okul gıdası logosu 7 Eylül 2020’de

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dağıtılan Bütçe Kitapçığı’nda, “Bu uygulama ile okullarda gıda işletmelerinde daha etkin denetim ve kontroller yapılabilecektir. Denetim ve kontrol hizmetlerini ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yürütecektir” denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20 Haziran 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, uygulamanın 16 Eylül’de yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Uygulama hayata geçmeden önce yaşanan eksiklikler nedeniyle, bakanlık 1 yıl uygulamayı ertelemişti. 

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