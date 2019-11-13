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13.11.2019 - 12:19 | | AYKUT YILMAZ - ANKARA

'Okul Gıdası Logosu' 7 Eylül 2020’de başlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulaması ertelenen Okul Gıdası Logosu için yeni tarih verdi.

'Okul Gıdası Logosu' 7 Eylül 2020’de başlayacak

 Buna göre uygulama 7 Eylül 2020 tarihinde 2020-2021 eğitim öğretim yılının 1. Yarısında başlayacak.

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