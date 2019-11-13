13.11.2019 - 12:19 | | AYKUT YILMAZ - ANKARA
'Okul Gıdası Logosu' 7 Eylül 2020’de başlayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulaması ertelenen Okul Gıdası Logosu için yeni tarih verdi.
Buna göre uygulama 7 Eylül 2020 tarihinde 2020-2021 eğitim öğretim yılının 1. Yarısında başlayacak.
Ekim ayında Pamukalle’yi 285 bin kişi ziyaret ettiUNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve “beyaz cennet” olarak adlandırılan Denizli Pamukkale’yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu değişik ülkelerden gelen yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.