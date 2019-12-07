Okul öncesi tablet 20 dakikayı aşmasın

Yeşilay Başkanı Prof. Dr.Mücahit Öztürk, dijital teknoloji ve oyun bağımlılığı hakkında uyardı; “3-4 yaş diliminde ekran maruziyetinin 15-20 dakikayı geçmemesi gerekiyor.”



Dijital teknoloji ve oyun bağımlılığı birçok çocuk ve beraberinde ailenin yaşamını olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre çocuklar da, uzun saatler boyunca teknolojik cihaz kullanımı nedeniyle bağımlılık oluşuyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ise, madde, alkol, sigara bağımlılığının yanı sıra ebeveynlerin korkulu rüyası haline gelen dijital teknoloji ve oyun bağımlılığına karşı ücretsiz destek hizmetleri veriyor. Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Teknoloji bağımlılığının temelinde çocukların, çok erken yaşta ekranla karşı karşıya kalmaları yatıyor. Özellikle okul öncesi dönemde bile aileler, bazen çocuklarını oyalamak, bazen susturmak adına kolaylıkla ellerine akıllı telefon veya tablet verebiliyorlar. Erken dönemdeki çocukların elektronik ekranlarla karşılaşmasını istemiyoruz. Erken maruz kalmak, çocukların sosyalleşme ve sosyal becerilerini geliştirmesi için büyük bir engel. Ayrıca çocukların sözel ifade becerilerinde geri kalmalarına, öğrenme becerilerinin gelişmesini sekteye uğratıyor. Kitap okumakta sıkıntı yaşayan, ince kas gelişimi sekteye uğrayan çocuk grubunun sayısı her geçen gün artıyor” uyarısında bulundu.



‘Ebeveynler sınırları çekmeli’



“Ailelerin bilinçli olması ve en erken yaştan itibaren kontrolü elde tutmaları önem taşıyor” diyen Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi:



“Anne ve babalar çocuklarıyla çok net konuşmalı ve sınırları çizmeli. Okul öncesi dönem dediğimiz 3-4 yaş diliminde ekrana maruziyetinin 15-20 dakikayı geçmemesi gerekiyor. 2 yaşından önce kesinlikle ekran maruziyetinden uzak durulmalı. Okul dönemiyle birlikte maruziyet süresi 30-60 dakika süresine çıkabilir, bu süre haftasonlaır biraz daha uzatılabilir. Ebeveynler hafta içi okul ve ödev saatleri yerine, sadece tatil günlerinde ekran esnekliği sağlamalı. Ebeveynler, çocuklarına hangi amaçla telefon kullanması gerektiğini açıkça anlatmalı. Çocuk bu konuda ailesini otorite olarak kabul etmeli. Çocuklara mutlaka sosyal paylaşım sitelerindeki riskler detaylı şekilde anlatılmalı. Bağımlılık ‘onsuz yapamamak, bir şeyi terk edememek’ hali olarak tanımlanır. Şayet sabah uyandığımızda her şeyden önce telefona bakıyor, gece telefona baktığımız için geç yatıyor, günlük yapmamız gereken iş ve sorumlulukları erteleyip, yapamıyorsak bağımlı olduğumuzun göstergesidir.”