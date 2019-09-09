MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemOkulda aranan çocuk, sınıftaki dolabın içinde bulundu
09.09.2019 - 13:58| DHA

Okulda aranan çocuk, sınıftaki dolabın içinde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, annesiyle okula gelen 4 yaşındaki İbrahim Kaya, bir anda ortadan kayboldu. Okulda aranan çocuk, sınıftaki dolabın içine saklanmış halde bulundu.

Okulda aranan çocuk, sınıftaki dolabın içinde bulundu

Pamukkale ilçesinde yaşayan Adike Kaya, oğlu 4 yaşındaki İbrahim Karakaya ile birlikte bugün saat 11.00 sıralarında, Hüsamettin Kulaklı İlkokulu'na geldi. Anne Kaya, bir öğretmenle görüşme yaptığı sırada, oğlu İbrahim Kaya bir anda ortadan kayboldu. Oğlunu aramasına rağmen bulamayan ve paniğe kapılan anne Kaya, durumu okul yönetimine bildirdi.

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, kaçırılma şüphesiyle binanın giriş ve çıkışını kapattı. Öğretmen ve polis ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışma sonuç verdi. Minik yaramaz, okuldaki bir dolabın içerisinde saklanmış halde bulundu. Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Kaya, küçük çocuğu kucağına alarak evine döndü.

Sri Lanka’da fil kalabalığa daldı: 17 yaralıSri Lanka’da düzenlenen bir festival sırasında filin kalabalığın arasına dalması sonucu 17 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hulusi Akar'ın acı günü!

Hulusi Akar'ın acı günü!

FETÖ'nün "dua listesi" davası hakkında karar

FETÖ'nün "dua listesi" davası hakkında karar

MasterChef Türkiye 10. yeni bölüm fragmanı! Boğaz'da mücadele

MasterChef Türkiye 10. yeni bölüm fragmanı! Boğaz'da mücadele

Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

Sıradaki Haber