Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu...

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim yılından itibaren yeni ara tatillerin eklendiğini duyurdu. Milyonlarca öğrenci ise yyeni ara tatiller ne zaman arayışına geçti. İşte okulların açılacağı gün ve yeni ara tatil tarihleri...

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.