01.08.2019 - 13:05
Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu...
Milli Eğitim Bakanlığı okulların ne zaman açılacağını duyurdu. 2019-2020 Eğitim yılı için heyecan başladı. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren o tarih için arayış tüm hızıyla devam ediyor. İşte okulların başlayacağı o gün...
Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim yılından itibaren yeni ara tatillerin eklendiğini duyurdu. Milyonlarca öğrenci ise yyeni ara tatiller ne zaman arayışına geçti. İşte okulların açılacağı gün ve yeni ara tatil tarihleri...
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.
Türkiye’nin en büyük gözlemevi Erzurum’da yükselmeye devam ediyorCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.