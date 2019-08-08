Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

Okullar ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. MEB tarafından yapılan açıklama ile okulların hangi tarihte açılacağı belli oldu. Binlerce öğrenci adayının yakından ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak olan ara tatillerin tarihleri de MEB tarafından adaylara duyuruldu. İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında kullanılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

15 Tatil, 17 Ocak 2020'de başlayacak. 3 Şubat 2020 günü ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.