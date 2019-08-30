Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili sona eriyor

Okullar ne zaman açılacak sorusu veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusu MEB tarafından yanıt buldu. Peki Okullar ne zaman açılacak? İşte o sorunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul 1. sınıflar, 2 Eylül 2019 tarihinde başlayacak, diğer sınıflar ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü okula başlayacak.

YENİ ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.