Okulun ilk günü Google'da doodle oldu! Google'dan okulun ilk günü sürprizi

Okulun ilk günü Google tarafından unutulmadı. Özel gün veya önemli isimleri unutmayan doodle milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başlamasını da es geçmedi. Google, okulun ilk gününe özel tasarladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı. Google tarafından tasarlanan doodle ana sayfaya taşıdı. Google tarafından özel olarak hazırlanan bu doodle öğrencilere büyük jest oldu

İLK DERS ZİLİ ÇALIYOR!

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk ders zili bugün çalıyor. 9 Eylül (Bugün) başlayan yeni eğitim öğretim yılında ilk dönem 17 Ocak 2020 yılında sona erecek. 2. dönem 3 Şubat tarihinde başlayacak ve 19 Haziran tarihinde sona erecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.