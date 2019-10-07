07.10.2019 - 08:06 |
On Numara çekilişi saat kaçta? 7 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...
On Numara çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da 7 Ekim çekilişi saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilen On Numara için beklenen gün geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyeyi bölüşmüştü.
7 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?
On Numara çekilişi bu akşam 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Sonuçlar belli olduğunda şanslı numaraları haberimizde görebileceksiniz.