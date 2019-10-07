On Numara çekilişi saat kaçta? 7 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilen On Numara için beklenen gün geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyeyi bölüşmüştü.

7 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

On Numara çekilişi bu akşam 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Sonuçlar belli olduğunda şanslı numaraları haberimizde görebileceksiniz.