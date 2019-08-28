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28.08.2019 - 16:23

Ordu'da arazi kavgası: Yeğeni Nevin'e 5'e 10 kalasla vurdu

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amca-yeğen birbirine girdi. Olayda amcasının başına kalasla vurduğu kadın yaralandı.

Ordu'da arazi kavgası: Yeğeni Nevin'e 5'e 10 kalasla vurdu

Edinilen bilgiye göre, Gülyalı ilçesi Mustafalı Mahallesi Çakırlı Sokak'ta Nevin Y. (55) evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç. (67) ile bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu her iki tarafın çocukları ve yakınlarının da dahil olduğu kavga arbedeye dönüştü.

Kavga sırasında Hayrettin Ç, yerden aldığı kalasla yeğeni Nevin Ç.'nin başına vurdu.

4 kişinin de darp sonucu yaralandığı kavgada, kadının başına hastanede 22 dikiş atıldı. Nevin Ç'nin şikayetçi olduğu amcası ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdiAlmanya'da bir hayvanat bahçesindeki gergedan, eğitmenin otomobiline saldırarak, aracı hurdaya çevirdi. O sırada otomobilde bulunan kadın eğitmenin, gergedanın durduğu sırada otomobilden atlayarak kaçtığı belirtildi.
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