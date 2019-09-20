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20.09.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

Örgüt abileri onları otogarda karşılamış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine 2012 kaymakamlık yazılı sınav sorularının sızdırılmasına yönelik, FETÖ’nün “mülkiye yapılanması” olduğu tespit edilen 107 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı.

Örgüt abileri onları otogarda karşılamış

Sınava girmek için farklı illerden gelen şüphelilerin örgüt abileri tarafından Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde karşılandıkları, daha sonrasında ise örgüte ait 50 farklı eve yerleştirildiği ortaya çıktı. Kaymakamlık sınavlarına hazırlanan şüphelileri örgüt evlerine yerleştirirken özellikle birbirlerini tanımama durumunu ince çizgileri olarak belirleyen örgütün, şüphelilere kaymakamlık yazılı sınav soruları dışında bazı kamu kurumu sınav sorularını da sınavdan önce dağıttığı belirlendi. Örgütün yerleştirdiği evlerde soruları aldıklarını itiraf eden bazı şüphelilerin, kendilerine takım elbise giydirilerek işe alım mülakatı provası yapıldığını ifade ettikleri belirtilmişti. ÖSYM’nin yaptığı analizlerde de şüphelilerin cevap kağıtlarının birebir benzediği beirlenmişti. l 

Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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