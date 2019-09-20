Örgüt abileri onları otogarda karşılamış

Sınava girmek için farklı illerden gelen şüphelilerin örgüt abileri tarafından Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde karşılandıkları, daha sonrasında ise örgüte ait 50 farklı eve yerleştirildiği ortaya çıktı. Kaymakamlık sınavlarına hazırlanan şüphelileri örgüt evlerine yerleştirirken özellikle birbirlerini tanımama durumunu ince çizgileri olarak belirleyen örgütün, şüphelilere kaymakamlık yazılı sınav soruları dışında bazı kamu kurumu sınav sorularını da sınavdan önce dağıttığı belirlendi. Örgütün yerleştirdiği evlerde soruları aldıklarını itiraf eden bazı şüphelilerin, kendilerine takım elbise giydirilerek işe alım mülakatı provası yapıldığını ifade ettikleri belirtilmişti. ÖSYM’nin yaptığı analizlerde de şüphelilerin cevap kağıtlarının birebir benzediği beirlenmişti. l