Ortaylı: Ordunun içine sızmaya çalışmak küstahlık

FETÖ’nün orduya sızma çabaları üzerine konuşan İlber Ortaylı, “Darbeyi bahane ederek orduyu yıpratmak veya ordunun içine sızmaya çalışmak, FETÖ’nün yaptığı gibi, bu düpedüz küstahlıktır” dedi. Tabelaların özellikle hukuk alanında, anlaşılabilir olması gerektiğini belirten Ortaylı, Bölge Mahkemeleri yerine Temyiz Divanı denilmesi gerektiğini söyledi.