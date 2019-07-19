19.07.2019 - 07:50| CENGİZ MERT AKSEKİLİ Ankara
Ortaylı: Ordunun içine sızmaya çalışmak küstahlık
Adalet Akademisi’nin Çarşamba Sohbetleri’nin konuğu olarak tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, hâkim ve savcı adaylarıyla bir araya geldi.
FETÖ’nün orduya sızma çabaları üzerine konuşan İlber Ortaylı, “Darbeyi bahane ederek orduyu yıpratmak veya ordunun içine sızmaya çalışmak, FETÖ’nün yaptığı gibi, bu düpedüz küstahlıktır” dedi. Tabelaların özellikle hukuk alanında, anlaşılabilir olması gerektiğini belirten Ortaylı, Bölge Mahkemeleri yerine Temyiz Divanı denilmesi gerektiğini söyledi.