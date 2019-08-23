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23.08.2019 - 08:43

ÖSYM başkanı açıkladı! KPSS sonuçları o tarihte açıklanacak?

KPSS sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce adayın merak içinde beklediği sonuçlara ilişkin ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sonuçların belirtilen tarih içerisinde açıklanacağını duyurdu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi ve ÖSYM başkanı tarafından yapılan o açıklama...

ÖSYM başkanı açıkladı! KPSS sonuçları o tarihte açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken bir açıklamada ÖSYM başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün yaptığı açıklamada KPSS sonuçlarının daha önce ÖSYM tarafından belirtilen tarihte açıklanacağını duyurdu. Binlerce adayın merak içinde beklediği KPSS sınavları 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. #kpsssınavınıbugünaçıklaösym

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

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