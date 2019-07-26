ÖSYM'den ÖABT adaylarına hatırlatma!

ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) Sınavı için heyecan dorukta. Sınav saatleri ile ilgili adaylara hatırlatmada bulunan ÖSYM şu açıklamayı yaptı.

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavında adaylar sabah oturumu için, saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzanı veya T.C. kimlik kartı veya gerçeklilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulunması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

ÖABT SAAT KAÇTA YAPILACAK?

ÖABT sabah oturumu 10.15'te başlayacak. Öğleden sonra oturumu ise 14.45'te başlayacak.