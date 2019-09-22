MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemOtobüste bayılan yolcuyu, sürücü hastaneye götürdü
22.09.2019 - 12:20 | | DHA

Otobüste bayılan yolcuyu, sürücü hastaneye götürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu, otobüs sürücüsü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otobüste bayılan yolcuyu, sürücü hastaneye götürdü
Otobüste bayılan yolcuyu, sürücü hastaneye götürdü
Otobüste bayılan yolcuyu, sürücü hastaneye götürdü
Otobüste bayılan yolcuyu, sürücü hastaneye götürdü
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay Gebze ilçesinde meydana geldi. Gebze- Darıca arasında sefer yapan halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, bir süre sonra baygınlık geçirerek oturduğu koltuğa yığıldı. Otobüs içerisinden gelen sesler üzerine durumu fark eden halk otobüsü şoförü Emrah Acar, baygınlık geçiren yolcuya müdahale etmek istedi. Bir süre otobüs içerisindeki yolcularla baygınlık geçiren yolcuya sağlık müdahalesi yapan Acar, sonuç alamayınca halk otobüsünü güzergahından çıkararak Gebze Devlet Hastanesi’ne götürdü. Baygınlık geçiren kadın burada tedavi altına alındı. Genç kadının baygınlık geçirdiği ve hastaneye götürüldüğü anlar halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Otobüs içerisinden gelen sesler üzerine durumu fark ettiğini belirten şoför Emrah Acar, "Aracımda bir yolcunun rahatsızlandığını fark ettim. Daha sonra aracımı güvenli bir bölgeye çektikten sonra aldığım ilk yardım eğitimleri kapsamında yolcuya müdahale etmek istedim. Yolcunun durumunun kötüleşebilme ihtimaline karşı otobüsü en yakın hastaneye götürdüm. Yolcumuza bizler misafir gözüyle bakıyoruz. Ben değil bir başka şoför arkadaşım da olsaydı aynı şeyi yapacağından eminim" dedi.

TEKNOFEST'te 'İmdat butonu' tanıtıldıEmniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) tanıtıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mülteciler kaza yaptı! Organizatör 48 bin dolarla kaçtı

Mülteciler kaza yaptı! Organizatör 48 bin dolarla kaçtı

Çatıdan düşüp gençten 3 gün sonra acı haber!

Çatıdan düşüp gençten 3 gün sonra acı haber!

Bakanlık açıkladı! E-belediye sistemi tüm belediyelerde gelecek yıl devreye girecek

Bakanlık açıkladı! E-belediye sistemi tüm belediyelerde gelecek yıl devreye girecek

TIR'ını satmak istedi başına gelmeyen kalmadı!

TIR'ını satmak istedi başına gelmeyen kalmadı!

Sıradaki Haber