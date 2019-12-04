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04.12.2019 - 03:48 | | AA

Otomobil denize uçtu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, denize düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Otomobil denize uçtu

Gece saatlerinde, Gönül Yolu Köprüsü'nün Cunda Adası bölümünde kıyıda balık tutanlar, polisi arayarak bir otomobilin köprünün girişinden denize düştüğünü ihbar etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, denizdeki 10 YD 390 plakalı otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran hafif yaralı sürücü M.N.A'yı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.

İtfaiye ekiplerinin suya gömülen otomobili çıkarma çalışmaları sürüyor.

Sürücünün ilk ifadesinde, aracını denize bilinçli şekilde sürdüğünü söylediği iddia edildi.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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