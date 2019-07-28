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HaberlerGündemOtomobil ile traktör çarpıştı: 7 Yaralı (Fotoğraflı)
28.07.2019 - 03:51| İHA

Otomobil ile traktör çarpıştı: 7 Yaralı (Fotoğraflı)

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 7 Yaralı (Fotoğraflı)

Kaza; Şuhut-Mahmut köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şuhut-Mahmut köyü yolu istikametinde seyir halinde bulunan 03 SN 909 plakalı otomobil sürücüsü M.G. aynı istikamette otomobilin önünde seyir halinde bulunan 03 SD 084 plakalı traktör'e arkadan çarpması sonucu traktör devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaparken akabinde 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederek Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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