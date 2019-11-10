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10.11.2019 - 17:20 | | İHA

Otomobil kaldırımda bulunan yayalar çarptı!

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil kaldırımda bulunan yayalar çarptı!

Alınan bilgiye göre, Asım Özçelik idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Güzelkent köyünden Türkeli ilçe merkezine seyir halindeyken ilçenin Gemiyanı Mahallesi Şükrü Gürleyen Caddesi İlçe Emniyet Müdürlüğü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımında bulunan Erol Kahramanlar'a ve Kazım Göksu'ya çarptı.

Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Erol Kahramanlar ve Kazım Göksu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Kazım Göksu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

 

 

Otomobil 5 metre yükseklikten binanın bahçesine düştüTuzla’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü. Binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşarken, araçta sıkışan 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
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