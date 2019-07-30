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30.07.2019 - 16:06| AA

Özbek gencin ölümünde flaş gelişme! 7 kişi yakalandı

Fatih'te, Özbekistan uyruklu kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Özbek gencin ölümünde flaş gelişme! 7 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, 28 Temmuz'da Yenikapı Sahili'nde arkadaşıyla alkol aldığı öğrenilen Özbekistan uyruklu Nazımjon Ziyoev (24) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nazımjon Ziyoev bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kaldırılan Ziyoev, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaya karıştığı iddiasıyla Ayhan K. (16), Arif T. (20), Mahsun N. (16), Yunus A. (16), Şahin K. (16), Sedat A. (14) ve Eşref Y'yi (18) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağı denize attığı görülüyor.

 

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