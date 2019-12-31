Özge Özpirinççi kimdir, kaç yaşında? Özge Özpirinççi biyografisi

Özge Özpirinççi, O Ses Türkiye Yibasi Özel programinda sahne alacak. O Ses Türkiye yarismasinda giydigi kiyafet ve makyaji ile oldukça dikkat çeken Özge Özpirinççi kariyerine Cesaretin Var Mi Aska ve Kavak Yelleri adli dizilerde kisa süre rol alarak basladi. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol alan Özge Özpirinççi, popülerligi ise Melekler Korusun adli dizide yakaladi. Bu süre zarfinda birçok firmanin reklam yüzü olan Özge Özpirinçi son olarak Fox TV ekraninda yayinlanan Kadin adli dizide Bahar karakterine hayat veriyor. Iste Özge Özpirinççi hakkinda merak edilenler...

ÖZGE ÖZPIRINÇÇI KIMDIR?

Özge Özpirinçci 1 Nisan 1986 yilinda Istanbul'da dünyaya geldi.

Biyografi

Ilkokul ve ortaokulu Istanbul'da okudu. Lise egitiminde AFS programi ile bir yil Amerika Birlesik Devletleri'nde okudu. Sabanci Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yilinda mezun oldu. Annesi Ingilizce ögretmenidir. Ilk olarak Cesaretin Var mi Aska ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadi.

Ayrica Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarinda da oynadi.

Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçik ama bir o kadar da duyarli kanser hastasi bir kiz olan Ada'yi canlandirmaktaydi. Bu dizide bes bölüm oynadi.

Show TV'de yayinlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da Ipek Taskir adli üniversite ögrencisi bir karakteri oynadi.

Özpirinçci, ayrica 2010 yilinda vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettigi Veda filminde Fikriye Hanim karakterini oynamistir.

Ayrica 2010'da Show TV kanalinda yayinlanan ve 11. Bölümü ile yayindan kaldirilan Deli Sarayli isimli dizide "Dilruba" karakterini canlandirmaktaydi.

Anadolu Kartallari filminde Üstegmen Ayse Dinçer'i canlandirdi.

ATV'de yayinlanan Al Yazmalim dizisinde ise bas rol olan Asiye karakterini oynamistir ve TRT Okul'da yayinlanan Toplu Hayat adli programda sunuculuk yapti.

Kayip filminde de rol almistir. Aramizda Kalsin adli dizide Görkem karakterini canlandirmistir. 2014 yilinda çekilen Karisik Kaset filminin basrol oyuncusu Irem karakterini canlandirmistir. 2015 yili Subat ayinda baslayan Ask Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandirmaktadir. 29 Kasim 2015 aksami gerçeklestirilen 42. Altin Kelebek Ödülleri'nde En Iyi Kadin Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmistir.2017-de fox tv de yayinlanan Kadin dizisinde bas rol olan iki cocuk annesi Bahar karakterini canlandirmaktadir.

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nisanlanarak evlilik yolunda ilk adimlarini atmislardir. 2013 yilinda karsilikli karar vererek ayrilmislardir.