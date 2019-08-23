Ã–zgecan'Ä±n kuzeninin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±

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23.08.2019 - 16:15| DHA

Özgecan'Ä±n kuzeninin öldürülmesine iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±

Mersin Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 2015 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã–zgecan Aslan'Ä±n kuzeniÂCemile ErtÃ¼rkoÄŸlu'nun (34) boÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu eÅŸi Mustafa ErtÃ¼rkoÄŸlu (36) tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼p cesedinin parÃ§alara ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan katil zanlÄ±sÄ± hakkÄ±nda, 'canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§lamasÄ± ile aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istedi.

Özgecan'Ä±n kuzeninin öldürülmesine iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±

Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, 11 Åžubat 2015'te, minibÃ¼ste tecavÃ¼z edilmek isterken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã–zgecan Aslan'Ä±n (20) kuzeni olan bankacÄ± Cemile ErtÃ¼rkoÄŸlu, merkez Akdeniz ilÃ§esi BahÃ§e Mahallesi'nde, 28 KasÄ±m 2018'de, boÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu eÅŸi lojistik firmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Mustafa ErtÃ¼rkoÄŸlu tarafÄ±ndan boÄŸazÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ArdÄ±ndan cesedi eÅŸi tarafÄ±ndan parÃ§alara ayrÄ±ldÄ±. Cinayetin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan katil zanlÄ±sÄ± Mustafa ErtÃ¼rkoÄŸlu tutuklandÄ±. Cinayete iliÅŸkin savcÄ±lÄ±k iddianamesi hazÄ±rlanÄ±rken, katil zanlÄ±sÄ± ErtÃ¼rkoÄŸlu'nun ifadeleri de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Buna gÃ¶re ErtÃ¼rkoÄŸlu, hediye verme bahanesiyle eve Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± eÅŸinin boÄŸazÄ±nÄ± maket bÄ±Ã§aÄŸÄ±yla kestiÄŸini, kÄ±yma makinesine atarak parÃ§aladÄ±ÄŸÄ± cesedin bir kÄ±smÄ±nÄ± kentin farklÄ± noktalarÄ±ndaki Ã§Ã¶p konteynerlerine attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir kÄ±smÄ±nÄ± ise ÅŸehir mezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki bir mezara gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve daha sonra oÄŸlunu okuldan alÄ±p komÅŸuya Ã§ay iÃ§meye gittiÄŸini, cinayet izlerini yok etmek iÃ§in de evi Ã§amaÅŸÄ±r suyu ile temizlediÄŸini anlattÄ±.

SavcÄ±, katil zanlÄ±sÄ± Mustafa ErtÃ¼rkoÄŸlu hakkÄ±nda, cinayeti tasarlayarak iÅŸlediÄŸini belirterek, 'canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§lamasÄ± ile aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istedi. Mersin 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye konu ilk duruÅŸmanÄ±n 21 KasÄ±m'da gÃ¶rÃ¼leceÄŸi bildirildi.

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Ersoy, KKTC'de kapalÄ± MaraÅŸ bölgesini incelediKültür ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre BakanÄ± Ünal Üstel ile kapalÄ± MaraÅŸ bölgesinde incelemelerde bulundu. Ersoy, KKTC'nin mülkiyet envanter çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n tamamlamasÄ±ndan sonra gerekli teknik ve finansal desteÄŸin verilmesi için hazÄ±r olunduÄŸunu bildirdi.
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