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14.10.2019 - 13:49 | | İHA

Parçalanmış! Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir tarlada, 80 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Parçalanmış! Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı

Olay, Çeltikçi kırsal mahallesinde yaşandı. Tarlasına giden bir çiftçi etrafa kötü koku yayıldığını fark etti. Etrafta hayvan ölüsü olabileceğini düşünen çiftçi korkunç manzarayla karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran vatandaş durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede inceleme yaptı. Savcılık tarafından yapılan ilk incelemede yaşlı adamın öldükten sonra aç kalan yabani hayvanlar tarafından yenildiği anlaşıldı. Ölen şahsın üzerinde kimlik tespiti için arama yapıldı ancak çürümüş erkek cesedinin kime ait olduğu belirlenemedi. Güvenlik güçleri kayıp ihbarlarına bakacak.

Talihsiz adamın yaklaşık 1 ay önce öldüğü tahmin edilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı adamın cesedi kesin ölüm sebebi ve kimliğinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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