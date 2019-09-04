Parker filmi konusu ve başrol oyuncuları

Parker filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Taylor Hackford'un yer aldığı filmi 2013 yılında vizyona girdi. Başrollerinde Jason Statham ve Jennifer Lopez'in yer aldığı film aksiyon türünde çekildi. İşte Parker filminde rol alan bazı oyuncular...

PARKER FİLMİ OYUNCULARI

Parker filminde Jason Statham ve Jennifer Lopez'e Michael Chiklis, Clifton Collins Jr. Micah Hauptman, Wendell Pierce, Emma Booth, Patti Lupone, Nick Nolte, Bobby Cannavale, Billy Slaughter, Kirk Baltz, Sala Baker, Carlos Carrasco, Alyshia Ochse yer alıyor.

PARKER FİLMİ KONUSU

Parker, bildiklerinizden farklı bir hırsız. Onun ahlaki değerleri var, fakirden zaten çalmıyor ve mecbur kalmadıkça kimsenin canını yakmıyor. Fakat adam öldürmeyi sevmeyen, işini mümkün mertebe kansız yollardan çözmeyi seven Parker'a beraber soygun yaptıkları ekip arkadaşları büyük bir kazık atınca işin rengi değişiyor!

Ne kadar merhametli olsa da, şimdi sıra kendi yöntemleriyle intikam almakta. Üstelik bol suç ve aksiyon dolu macerada yalnız da değil. Paraya ihtiyacı olan güzel emlakçı Leslie, bir mücevher soygunu planıyla karşısına çıkıyor ve Parker'ı bu planı uygulamaya ikna ediyor!

Yönetmenliğini Şeytanın Avukatı, Ray gibi ödüllü yapımlara imza atmış olan Oscarlı sinemacı Taylor Hackford'ın üstlendiği aksiyon ve suç filminin baş rolünde ise artık bu filmlerin gediklisi olan Jason Statham üstlenirken kendisine Latin yıldız Jennifer Lopez eşlik ediyor. Wendell Pierce, Nick Nolte ve Michael Chiklis kadroda öne çıkan diğer isimler...