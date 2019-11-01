Payitaht Abdülhamid 94. bölümde neler olacak? Sarayda veba salgını...

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Peki, yeni bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid kimyasal silah satan bir tüccarı tutuklamıştır. Zalman savaşın ayak seslerini payitahta yankılatmak için acımasız bir plan yapar. İngiliz sefirini tüccarı serbest bıraktırmak için saraya gönderir. Böylece Osmanlı ve İngilizleri karşı karşıya getirecek, sonrasında tüccarın serbest bırakılması için Payitaht’ta kimyasal bombalar patlatacak ve nihayet beklediği savaşı başlatacaktır. Sokaklarda patlamaya hazır üç fıçı barut dolaşmaya başlar. Ahmet Paşa peşlerine düşer. Ama bulduğu fıçılar kimsayal olmayan barutlardır. Tehlike Payitaht’ın sokaklarında kol gezmektedir.



Joris Robina’nın kızını alabilmek için geri döner. Çocuk Darülhayrı Ali’dedir. Ve almak için de Halil Halid’in iznine muhtaçtır. Halil Halid’i tuzağa düşürüp ele geçirirler. Halil Halid’in adamları okul yolunda önlerini keser. Silahlar birbirine doğrultulurken çok yakınlarında küçük çocuklar vardır.



Haremde Nureddin vebaya yakalanınca kıyamet kopar. Cemile, Bidar’ı suçlar büyük bir öfkeyle. Naime ise kapalı kaldığı bodrum katında olayların sandığından daha büyük olduğunu anlar ve Bidar Sultan’la birlikte misyonerliğin ardındaki ismi araştırmaya devam eder. Bu arada veba salgını bütün haremi sarar… Ortalıkta panik havası hakimdir.

Abdülhamid ve Bidar araştırmaları sonucu Payitaht’ta vebaya dair bir vaka olmadığını öğrenirler, mikrobun saraya kasıtlı sokulduğunu anlarlar… Ama kimdir bu hain?

Halil Halid Joris’in elinden kurtulup çocukları koruyabilecek midir?



Abdülhamid bombaları patlamadan bulup durdurabilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 94. BÖLÜM FRAGMANI - 2

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 94. BÖLÜM FRAGMANI