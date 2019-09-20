Payitaht "Abdülhamid" fragman! Abülhamid'e yeni düşman...

Cuma akşamları yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 89. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İhtilal bastırılmış, sarayda çıkan yangın söndürülmüştür. Ancak neticeleri ve tahribatı devam etmektedir. Abdülhamid yıkılmadığını, Osmanlı’nın kolay yıkılamayacağını dosta-düşmana göstermek için veladet-i hümayun kutlamaları

yapar. Çağırdığı sefir ve konuklara hazırladığı bir sürprizi vardır. Tarihte ilk defa bir denizaltıdan atılan torpido başka bir gemiyi batıracaktır. Abdülhamid gücünü ve yenilmezliğini dünyaya ilan ederken silah tacirlerini de dize getirir. Silah fuarı Payitaht’ta yapılacaktır. Fuara gelecek silahların muhafızlığı Halil Halid ve adamlarına verilir. Ama Jorris’in de gözü aynı silahlardadır.

Abdülhamid’e yeni düşman

Payitahttan gelen zafer haberleri Abdülhamid hasımlarını bir kez daha bir araya getirir. Bu kez Abdülhamid’in karşısına gönderecekleri düşman her zamankinden daha acımasız, daha zalim ve daha sinsidir. Abdülhamid’e kurdukları tuzak ise çok daha büyüktür.

Cemile Sultan, haremdeki dengeleri altüst eder

Veladet-i hümayun kutlamaları için Payitaht’a gelen Cemile Sultan, haremdeki dengeleri alt üst eder. Bidar ve Seniha birkaç gün içinde onun gideceğini düşünürken, Abdülhamid’in Cemile Sultan’ın oğlu Mehmet’i sarayda vazifelendirmesiyle, Cemile Sultan kalmaya karar verir. Seniha bir darbe de kocası ve oğlundan alır. Haremde yaşadığı günler de Cemile yüzünden azab çeker. Bidar bu vaziyete sabretmeye çalışsa da Seniha Cemile’nin tahakkümüne daha fazla katlanamaz. Bu sarayda ya o, ya da ablası Cemile kalacaktır.

Abdülhamid sarayda kalması için hangi kardeşini seçecek? Seniha Sultan’ı mı, Cemile Sultan’ı mı? Halil Halid Jorris’in engellemelerine rağmen vazifesini başarabilecek mi? Abdülhamid’in karşısına çıkacak yeni düşman kim? Tahtını tehdit eden tehlikeye karşı Abdülhamid ne yapacak? Tüm bu soruların cevabı Payitaht Abdülhamid’de!



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD FRAGMAN