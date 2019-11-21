21.11.2019 - 11:37 | | DHA
Pazarda anne ve kızından şoke eden hareket
Antalya'da semt pazarına alışveriş için gelen kadının cüzdanını çalan Nazmiye A., saklaması için yanındaki kızı B.A.'ya (12) verdi. Anne ile kızı, kendilerini takip eden güven timleri tarafından yakalandı.
Hırsızlık olayı, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 'Sosyete pazarı' olarak bilinen Çarşamba pazarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Nazmiye A.'nın iki çocuğu ile pazar yerine girdiğini fark edince takibe aldı. Güven timlerinin kendisini izlediğini fark etmeyen Nazmiye A., alışveriş yapan E.Ö.'nün bebek arabasının fermuarını açarak, içindeki cüzdanını çalıp, kızı B.A.'ya verdi. Hırsızlık olayını fark eden timler, Nazmiye A. ve kızı B.A.'yı yakaladı. İçinde 203 lira bulunan cüzdan, sahibine teslim edilirken, Nazmiye A. ile kızı B.A. polis merkezine götürüldü.
Nazmiye A.'nın, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından 7 kaydı olduğu belirlendi.
Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.