Pazarda anne ve kızından şoke eden hareket

Hırsızlık olayı, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 'Sosyete pazarı' olarak bilinen Çarşamba pazarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Nazmiye A.'nın iki çocuğu ile pazar yerine girdiğini fark edince takibe aldı. Güven timlerinin kendisini izlediğini fark etmeyen Nazmiye A., alışveriş yapan E.Ö.'nün bebek arabasının fermuarını açarak, içindeki cüzdanını çalıp, kızı B.A.'ya verdi. Hırsızlık olayını fark eden timler, Nazmiye A. ve kızı B.A.'yı yakaladı. İçinde 203 lira bulunan cüzdan, sahibine teslim edilirken, Nazmiye A. ile kızı B.A. polis merkezine götürüldü.

Nazmiye A.'nın, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından 7 kaydı olduğu belirlendi.