Peş peşe uyarılar yapılmıştı! Bu hale geldi

Rize’de gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırırken şiddetli yağış nedeniyle maddi hasarlar oluştu. Merkeze bağlı Fener Mahallesinde bulunan bir binanın istinat duvarı çökerken ilk belirlemelere göre 3 araç yıkılan duvarın altında kaldı. Bölgede yer yer toprak kaymaları devam ederken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ekipler bölgedeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Derepazarı ilçesinde ise şiddetli yağış nedeniyle bazı yerlerde toprak kaymaları meydana gelirken, bazı yollar da araç trafiğine kapandı.

İl genelinde zarar gören bölgelerde ekipler çalışmalarını sürdürürken şiddetli yağış etkisini kaybetti.