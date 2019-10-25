Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan kaç yaşında?
Aralarındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık magazin gündemine gelen Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti bu kez tanışma hikayesiyle gündeme geldi.Pınar Altuğ, aşkın başlama hikayesini, "Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı." diye anlattı. Bu hikaye sonrasında Pınar Altuğ hayranları, Yağmur Atacan'ın kaç yaşında olduğunu merak etmeye başladı. İşte Pınar Altuğ'un eşi, Yağmur Atacan hakkında merak edilenler...
19 Mayıs 1983'te Gaziantep'te doğan Yağmur Atacan, Türk oyuncu ve müzisyen.19 Mayıs 1983'te Gaziantep'te doğan Yağmur Atacan, Türk oyuncu ve müzisyen.
Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. 2007 yılının Eylül ayında Pınar Altuğ ile nişanlandılar ve 12 Nisan 2008'de dünya evine girdiler.
Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. Müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılının Ocak ayında başlayan ve halâ devam etmekte olan TRT televizyonunda "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. 27.01.2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ'dan Su adını verdikleri kızı olmuştur.Okul hayatına Sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir. Ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktadır.
Filmografi
Sınav Sinan
Nefes Nefese Barış
Doktorlar Hasan
Çılgın Dersane Timur
İlk Aşkım Serkan
Bir Dilim Aşk Taner
Lise Defteri Ali
Avanak Kuzenler Tankut