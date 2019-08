PISA Direktörü: ‘Her öğrencinin öğrenmesi farklı’

Dün Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ile ‘Dünya Okulu: 21. Yüzyılın Okul Sistemi Nasıl Kurgulanmalı’ adlı kitabın tanıtımda konuşan Schleicher’ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:



Yaşadığımız çağda eğitim amacını kaybediyor. Gençler okulda hiçbir anlam bulmuyor. Dünya, insanları bildikleriyle ödüllendirmiyor. Çünkü Google zaten her şeyi biliyor. Dünya, insanların bilgiyi nasıl hayata geçirebildiğini, yeniliğe açık olmayı ödüllendiriyor.



Göçmenlerin yaşadıkları ülkelerin eğitim performansını düşüreceği gibi yanlış bir düşünce var. Ancak bilimsel olarak bu düşünceyi doğrulayan bulguya rastlamadım. Onlara zaman tanımalı.



Öğretmenler, sadece uygulayıcı değil aynı zamanda tasarımcı olmalı.



Eğitimde herkese aynı ilacı veriyoruz ve sağlıklı olmasını bekliyoruz ama günün sonunda her şey için geç kalınmış oluyor. Her öğrenci farklı öğrenir.



Öğrenmeye daha çok vakit ayırdığımızda daha iyi öğreneceğimizi zannediyoruz. Bunu destekleyen hiçbir şey yok. Finlandiya’da eğitim süreleri çok kısa ama çok başarılılar. Nitelik önemli.



Bakan’ı ve Vizyon’u övdü



Andreas Schleicher, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanı olsaydınız ne yapardınız sorusuna “Bakanınız da benim yapacağım şeyleri yaptı. 2023 Vizyonu’na baktığınızda yapması gereken çoğu şeyi yapıyor” dedi. Schleicher’ın Türk eğitim sistemiyle ilgili değerlendirmesi şöyle:



2023 Vizyonu güzel. Bütünsel bir eğitim sitemi, sınavlardan ağırlığı almak, öğretmenlik mesleğine daha fazla değer atfetmek gibi önemli hedefleri var.



Türk öğrenciler görevleri yerine getirmekte iyiler. Bilgiye sahipler ama bocaladıkları şey: Karmaşık problemleri çözmek, farklı bilgileri bir araya getirip çözümleme yapmak.



Kaynakları eğitimin ilk yıllarına yatırmak daha iyi olur. Çünkü temel çok sağlam olmalı. Ayrıca Türkiye’nin gelirini daha fazla eğitime adaması iyi olur.



Türkiye’de üniversite mezunları bir sürü bilgiyi biriktirmiş ama o bilgiyi hayata geçiremiyor. İş bulamıyorlar ama işverenler de yetkin insan bulamıyoruz diyorlar. Üniversiteler, yarının önemli becerilerini kazandırmıyor.