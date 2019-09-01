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01.09.2019 - 10:13| AA

Plajda basılmışlardı! 4'ü de tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde plaj işletmesinde göçmen kaçakçılığı organizasyonu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Plajda basılmışlardı! 4'ü de tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Alaçatı kıyılarındaki plaj işletmesine düzenlediği operasyonda 43 düzensiz göçmenle yakalanan işletmeciler B.B. ve S.B. ile çalışanlar K.D. ve İ.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettikleri suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Plaj işletmesine 29 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda çalışanlar için kurulan çadırlarda 43 düzensiz göçmenin kaldığı tespit edilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

12 kadın 80 yaşındaki tacizciyi pusu kurup yakaladıAdana'da, 12 kadın, kendileri sürekli taciz eden 80 yaşındaki adamı, işbirliği yaptıktan sonra pusu kurup, polise yakalattı.
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