PMYO sınav giriş yerleri açıklandı! PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2019 PMYO sınav giriş belgeleri yayımlandı. Polis Meslek Yüksekolu giriş sınavına dahil olacak adayların sınava girecekleri tarih ve sınava ilişkin bilgiler Polis Akademisi Başkanlığı resmi sayfası üzerinden duyuruldu. Polis Meslek Yüksekokulu sınavına girecek olan adaylar site üzerinde yer alan linke tıklayarak e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Yılı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri Açıklandı.

2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.