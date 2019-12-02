Polis Akademisi tarih verdi mi? Bekçilik sözlü sınav (mülakat) sonuçları...

Bekçi olmak isteyenlerin katıldığı bekçilik sınavları sonrasında, adaylarda sonuç heyecanı başladı. 2020 Yılında bekçilik mesleğine başlamak için sabırsızlanan adaylar, bekçilik sonuçları için arayışa koyuldu. Bekçilik sonuçları açıklandıktan sonra bekçilik atamaları da tamamlanacak. Peki bekçilik atamaları nasıl oluyor? Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?

BEKÇİLİK ATAMALARI NASIL OLUYOR?

Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.



Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.



Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bekçi alım süreci henüz sonuçlanmadı. En son bekçilik mülakatlarına katılan adaylar, bekçilik sözlü sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Fakat bekçilik mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi kurumlardan duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.