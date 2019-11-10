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10.11.2019 - 02:30 | | DHA

Polis her yerde onu arıyor! Arkadaşlarına selam vermek için durmuştu...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde,  motosikletiyle evine giderken arkadaşlarına selam vermek için duran Alim Kazancı (34), silahlı saldırıya uğrayarak başından vuruldu. Ağır yaralanan Kazancı, hastaneye kaldırıldı.

Polis her yerde onu arıyor! Arkadaşlarına selam vermek için durmuştu...

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle evine giden Alim Kazancı, iddiaya göre yol üzerinde gördüğü arkadaşlarına selam vermek için durdu. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kazancı, başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazancı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Kazancının, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis her yerde onu arıyor Arkadaşlarına selam vermek için durmuştu...

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 

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