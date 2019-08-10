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10.08.2019 - 13:12| DHA

Polisten kaçan araç Cumhuriyet Anıtı'na çarpıyordu

Taksim Meydanı’nda polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil meydandaki bariyerleri aştı, Cumhuriyet Anıtı’nı sıyırarak geçti. Peşlerinden gelen polis aracı da yola dökülen motor yağı nedeniyle tehlike atlattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polisten kaçan araç Cumhuriyet Anıtı'na çarpıyordu

Olay önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içinde 3 kişinin daha bulunduğu aracın sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymarak kaçtı. İstiklal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na giren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek  bariyerleri aştı, Cumhuriyet Anıtı'nı  sıyırarak geçtikten sonra birkaç metre uzaklıkta durdu.

Dumanlar çıkan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada peşlerinden gelen polis otosu da kaçan araçtan dökülen motor yağı nedeniyle tehlike atlattı. Kayan polis otosunun çarptığı anıtı çevreleyen mermerler yerinden söküldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polisten kaçan araç Cumhuriyet Anıtına çarpıyordu

Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Sürücü Y.T.’nin ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilirken, bu kişiler hakkında  "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

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