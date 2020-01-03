Ramazan 2020 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Üç aylar arasında yer alan Ramazan ayı 2020 yılında hangi güne denk gelecek? İşte Ramazanın başlangıcı ve ilk oruç tutulacak gün.

2020 yılında Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020 tarihine denk geliyor.

RAMAZAN 2020 NE ZAMAN? RAMAZAN'IN BAŞLANGICI

11 ayın sultanı Ramazan ayının tarihi merak konusu oldu. Yeni yılda Ramazan ayının başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma günü. İlk oruç 24 Nisan'da tutulacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs 2020 tarihine denk gelmektedir.