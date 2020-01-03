03.01.2020 - 13:59 |
Ramazan 2020 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
2020 yılının gelmesi ile birlikte bayram tatilleri ve resmi tatiller en çok aratılan konulardan birisi oldu. Ramazan ayının başlangıcı da merak ediliyor. Peki, 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2020 Ramazan başlangıcı...
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Üç aylar arasında yer alan Ramazan ayı 2020 yılında hangi güne denk gelecek? İşte Ramazanın başlangıcı ve ilk oruç tutulacak gün.
2020 yılında Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020 tarihine denk geliyor.
RAMAZAN 2020 NE ZAMAN? RAMAZAN'IN BAŞLANGICI
11 ayın sultanı Ramazan ayının tarihi merak konusu oldu. Yeni yılda Ramazan ayının başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma günü. İlk oruç 24 Nisan'da tutulacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs 2020 tarihine denk gelmektedir.