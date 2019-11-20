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20.11.2019 - 22:56 | | İHA

Restoranda dehşet! Mutfaktan aldığı bıçakla önüne gelene...

Niğde’de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Restoranda dehşet! Mutfaktan aldığı bıçakla önüne gelene...

Aşağı Kayabaşı Mahallesi’nde bir restoranda meydana geldi. Restoran çalışanı M.Ş. iş arkadaşlarına bıçakla saldırmaya başladı.

Önüne gelene bıçakla saldıran şahıs restoranda çalışan Emine K., Adem Y. ve Mestan T. ile müşteri olan Haluk Ç. ile Yücel M.’yi yaraladı.

Restoranda dehşet Mutfaktan aldığı bıçakla önüne gelene...



Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan boğazından yara alan Mestan T. (26) hayatını kaybetti. Olay sonrası restoranın camında kaçan M.Ş. polis takibi sonucu Selçuk Mahallesinde yakalandı. Olay sonrası polis ekipleri restoranda inceleme yaptı.

    Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralıNiğde’de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.
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