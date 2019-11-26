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26.11.2019 - 17:10 | | DHA

Resulayn'da bomba yüklü araç patladı

Şanlırfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araç infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Resulayn'da bomba yüklü araç patladı
Resulayn'da bomba yüklü araç patladı
Resulayn'da bomba yüklü araç patladı
Resulayn'da bomba yüklü araç patladı
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Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda savaş alanına dönen bölgede 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye Türkiye'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ise sivil halk tarafından sınır kapısına getirilerek burada bekleyen ambulanslara teslim edildi. Durumu ağır olan yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Saldırının ardından hem sınır hattında hem de Resulayn ilçe merkezindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculukE-5 karayolu Uzunçayır mevki'inde ilerleyen kamyonetin kasasındaki yüklerin üzerinde seyahat eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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