Rota İstanbul

Uzun bir süredir Türkiye limanlarından uzak kalan cruise gemileri, 5 Nisan 2020’den itibaren Türkiye limanlarına geri dönmeye hazırlanıyor. 2016 yılından bu yana yapımı devam eden Salıpazarı Limanı Projesi’nin diğer adıyla Galataport’un yapımı devam ederken, bu ay turizm acentaları tarafından İstanbul çıkışlı gemi turlarına başlanacak.



Galataport’un 2020’de tam kapasiteli hizmete girmesinin ardından, bazı cruise firmalarının her hafta hareketli gemi seyahatlerine başlayacağı, İstanbul, Kuşadası ve İzmir gibi limanların Avrupa’nın stratejik öneme sahip cruise limanları olacağı global pazarın gündeminde. Öyle ki 1.2 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Galataport, yılda 1,5 milyon ziyaretçi ağırlayacak kapasitede inşa edildi. İçerisinde kültür-sanat alanları, ofisleri, mağazaları, oteli, yaşam alanları, restoranları, kafeleri barındıracak Galataport İstanbul ise yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere, 25 milyon kişiyi ağırlayacak.









Heyecanla bekleniyor



Yeniden cruise firmalarının gözde tatil rotası olmaya hazırlanan İstanbul’da bu ay başlayacak cruise turlarının programı belli oldu. Celestyal Cruises’in 7 gecelik Eklektik Ege turu kapsamında çoğunluğu Amerikalı 1200 yabancı yolcusuyla Sarayburnu’na demirleyecek Celestyal Crystal gemisi, 23 Ekim’de İstanbul’dan Türk yolcularını da alarak rotasını Çanakkale’ye çevirecek. Tam gün Çanakkale’de kalacak misafirler, Truva, Anzak Koyu ve Assos Athena Tapınağı’nı keşfetme fırsatı yakalayacaklar. Buradan rotasını Yunanistan’a çeviren geminin sonraki durakları arasında sırasıyla Santorini, Mikonos, Girit, Volos ve Atina yer alıyor. Celestyal Cruises’in Eklektik Ege turları, 20 Kasım’a kadar her Çarşamba günü İstanbul Sarayburnu’ndan yolcularını alarak devam edecek.





Özgü Alnıtemiz



Yıl sonuna kadar 5 sefer gerçekleştirecek Celestyal Cruises, 2020 yılının Nisan ayında yeniden İstanbul ve Çanakkale adresli turlarına başlayacak.

2020 itibariyle İstanbul’a gerçekleştirilecek seferlerin artacağına dikkat çeken Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, “Türkiye limanlarını dünya cruise sektörü dört gözle bekliyor. İstanbul ve Çanakkale bu açıdan kruvaziyer sektörü için iki önemli lokasyon. Kruvaziyer sektörünün büyümesi için öncelikle altyapının gelişmesi lazım. Altyapı gelişecek ki gemiler de gelecek. İstanbul uzak destinasyonun kesişme noktası. Bu yüzden de kruvaziyer için çok önemli bir destinasyon” dedi.









Talebe göre hizmet var



Bu yıl 40. yılını kutlayan bir Japon markası H.I.S. Global’in yatırımı olan cruise arama motoru Cruise Planet’in Müdürü Onur Ovacık da geçmiş yıllara oranla düzenli bir ivmeyle artan cruise severlerin, Galataport’un ardından rotayı İstanbul’a çevireceğini, tüm gemi şirketlerinin 2021 programlarına İstanbul’u dahil etmeleriyle öğrendiklerini söyledi.



Her misafirin cruise seyahatinden beklentisinin farklı olduğunu kaydeden Onur Ovacık, çocuklu aileler için gemide çocukların daha eğlenceli zaman geçirebilecekleri alternatifler sunulduğunu, hamileler için daha kompakt; butik gemi seçeneğinin olduğunu belirtti.



Balayı çiftleri için daha az çocuk popülasyonunun olduğu ve daha az misafire daha az personelle hizmet verildiği resort otel mantığıyla çalışan beş yıldızlı gemilerin bulunduğunu kaydeden Ovacık, yalnız misafirler için ilgi alanlarına göre golf, gurme, parti veya benzeri konseptli gemiler bulunduğunu ve hareket kabiliyeti sınırlı olan misafirler için Accessible kabinlerle ayrıcalıklı, her talebe uygun hizmet verildiğini vurguladı.





Onur Ovacık



Uzun vadede Türkiye’yi dünyanın “Cruise Başkenti” haline getirmeyi, tüm gemi şirketlerinin uğrak noktası olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Ovacık, “Bunun için de 70 ülkede 550’nin üzerinde ofisle faaliyet gösteren H.I.S. Global’in desteğiyle uluslararası arenada lobi çalışmaları yürütme hedefindeyiz” diye konuştu.



Sürprizlerle dolu yolculuk



Tatilde kısa sürede pek çok şehir ve ülke görmek isteyenler için cruise turları en ideali. Konaklama, ulaşım, bavul topla boşalt derdi olmadan, sadece seyahate odaklanılan bu turlar, birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Sürprizlerle dolu bir yolculuk vadeden cruise turlarıyla sabah uyandığınızda kendinizi başka bir ülkede bularak, güneşin doğuşuna tanıklık edebilir, deniz manzarasına karşı kahvaltınızı yapabilir, akşam da başka bir ülkenin limanında kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Yüzme havuzu, SPA-welness, restoran, çocuk kulübü gibi olanaklarıyla da seyahatseverlerin gönlünü fetheden cruise turları, artık gençlerin de gözdesi.



Çiftlik tatlarını misafirlerine sunuyor



The Ritz-Carlton, İstanbul’un panoramik boğaz manzaralı restoranı Atelier Real Food’da, en doğal çiftlik tatlarını “Farm to Brunch” konseptiyle buluşturuyor. 20 Ekim 2019’da günü sezona merhaba diyecek mekânda, Pazar günlerini aile üyeleri ve dostlarıyla birlikte leziz ve keyifli bir şekilde geçirmek isteyenler, Executive Şef Selami Güleryüz ve ekibinin hazırladığı ‘çiftlikten masaya’ konseptli brunch büfesinde unutulmaz bir yemek serüveni yaşayacaklar.



Dünya mutfaklarının en sevilen örneklerinin sunulduğu Farm to Brunch’ta, konuklar her hafta yenilenen atölyelere eşlik ederek keyifli ve leziz bir gün yaşarken, minik misafirler, onlar için tasarlanmış ‘Kids Atelier’de t-shirt boyamadan maske yapımına kadar pek çok farklı aktiviteye katılarak hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Boğaz’a karşı canlı müzik programının eşlik ettiği ‘Farm to Brunch, her pazar 12.00 - 15.00 arasında lezzet tutkunlarını bekliyor.



Ekim ayına özel Kıbrıs fırsatları



Her mevsimin ayrı güzel olduğu Kıbrıs, kışa girmeden deniz ve güneş keyfini son bir kez yaşamak isteyenler için favori adreslerden biri. Jolly, bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için seçili Kıbrıs otellerinde 7 Ekim’e kadar yapılacak rezervasyonlarda geçerli olmak üzere, 26 Aralık’a kadar minimum 4 gece ve üzeri konaklamalarda 349 TL’den başlayan fiyatlarla tatil olanağı sunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep ve Hatay havalimanlarından Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılan direkt uçuşlarda geçerli olmak üzere gidiş - dönüş uçak bileti ve transferin de dahil olduğu kampanya, 16-25 Kasım 2019’daki okul ara tatil dönemini de kapsıyor.



Jolly, 25-29 Ekim tarihlerinde yapılacak konaklamalara özel de gidiş-dönüş uçak bileti, transfer ve konaklama dahil 1.740 TL’den başlayan fiyatlarla alternatifler sunuyor. Bu kampanyanın son katılım tarihi ise 24 Ekim 2019.