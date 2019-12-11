MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu bugün yayınlandı! Tercih başvuruları ne zaman?
ABONE OL
11.12.2019 - 17:43 |

Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu bugün yayınlandı! Tercih başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için adaylar günlerdir heyecanla bekliyordu. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün biraz önce müjdeli haberi duyurarak "Bugün kılavuzu açıklıyoruz." diye belirtti. Peki, başvurular ne zaman yapılacak?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu bugün yayınlandı! Tercih başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alacak. Uzun zamandır adaylar sabırsızlıkla sosyal medya üzerinden beklentilerini dile getirip kılavuzun yayınlanmasını istiyordu. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün son dakika açıklaması yaptı ve kılavuzun bugün yayınlanacağını belirti. 

Saat 17.40'ta ise kılavuz yayınladı.

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Prof.Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada "Değerli adaylarımız, #ÖsymSağlıkçıKılavuzBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün kılavuzu açıklıyoruz. 13-19 Aralık tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." diye belirtti.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu bugün yayınlandı Tercih başvuruları ne zaman

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

Sıradaki Haber