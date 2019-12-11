Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alacak. Uzun zamandır adaylar sabırsızlıkla sosyal medya üzerinden beklentilerini dile getirip kılavuzun yayınlanmasını istiyordu. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün son dakika açıklaması yaptı ve kılavuzun bugün yayınlanacağını belirti.

Saat 17.40'ta ise kılavuz yayınladı.

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ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Prof.Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada "Değerli adaylarımız, #ÖsymSağlıkçıKılavuzBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün kılavuzu açıklıyoruz. 13-19 Aralık tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." diye belirtti.

