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01.08.2019 - 10:33

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alacak. 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin alınacağı tercihler ne zaman yapılacak? İşte tercihlerle ilgili merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 07-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercihler ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ AYRINTILAR

 

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