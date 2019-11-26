Şahsiyet dizisinin yönetmeni Onur Saylak kimdir?

Onur Saylak kimdir? Hangi dizilerde rol aldı? Hangi filmlerin yönetmenliğini üstlendi. Şahsiyet dizisindeki rolü ile Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer Türkiye'yi gururlandırdı. Dizinin yönetmeni Onur Saylak da merak konusu oldu.

ONUR SAYLAK KİMDİR?

12 Mayıs 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde eğitim gördü. Üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde denedi. Bu arada üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa başladı (İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu). Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Bundan sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı. Hemen kabul gördü ve kendini tamamen oyunculuğa odakladı.

Bilkent Üniversitesi’nde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatrolarında Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında, ve Bilkent Tiyatrosunda Nâzım Hikmet’in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dahil birkaç tiyatro oyununda yer aldı.

Hisarbuselik dizisinde "Çetin" isimli karakteri canlandırdı. Kod Adı dizisiyle izleyici kitlesini genişletti. Ayrıca TED Koleji’nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi (Biedermann ve Kundakçılar).

Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu. Sinema dünyasına da 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime giren ve aynı zamanda en iyi film ödülünü kazanan Sonbahar adlı sinema filmiyle adım atmıştır. Daha sonra Güz Sancısı filminde de rol almıştır. 2009 yılında ise Yılmaz Güney Özel Ödülü alan Nesli Çölgeçen'in yönettiği Denizden Gelen filminde başrolde oynamıştır.

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile evlenmiştir. Çift 2017 yılında boşanmıştır. İkiz kızları bulunmaktadır.

B.i.t arts adında bir şirket kurup film sektörüne giriş yapmıştır. İlk kısa film deneyimi olan filmde eşi Tuba Büyüküstün başrol oynamaktadır. Aynı zaman da filmin yönetmenliğini de yapmıştır.

2017 yılında Daha filminin yönetmenliğini ve 2018 yılında internet dizisi olan Şahsiyet'in yönetmenliğini üstlenmiştir.

ONUR SAYLAK DİZİLERİ

Kuzgun (2019) - Ferman Koruoğlu

Çukur (2019) - Veli Cevher (konuk)

Çarpışma (2018-2019) - Veli Cevher

Vatanım Sensin (2016) - Tevfik

Hatırla Gönül (2015) - Tekin

Hayat Ağacı (2014) - Cengiz

Ağır Roman Yeni Dünya (2012) - Janti Metin

Sensiz Olmaz (2011) - Aydın

Gönülçelen (2010-2011) - Levent

Nefes (2009) - Ateş

Asi (2007) - Tilki Ziya

Kod Adı: Kaos (2007) - Erkan Karaca

Kod Adı (2006) - Erkan Karaca

Hisarbuselik (2006) - Çetin

Ne Seninle Ne Sensiz (2005) - Batanay

Yabancı Damat (2004) - İhsan

Aşk Buraya Uğramıyor (2003)

Bizim Evin Halleri (2000)

ONUR SAYLAK FİLMLERİ

Rüzgarın Hatıraları (2015) - Aram

Mavi Dalga (2014) - Fırat

Denizden Gelen (2009) - Halil

Güz Sancısı (2008) - Tüy Üfleyen Adam

Sonbahar (2007) - Yusuf

YÖNETMENLİKLERİ

Daha - 2017

Şahsiyet - 2018

TİYATRO OYUNLARI

Arzu Tramvayı (2017) - Stanley Kowalski