Sahte raporlarla SGKâ€™yÄ± 353 bin TL zarara uÄŸrattÄ±lar!

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Edremit ilÃ§esinde SGK'da sahte iÅŸ gÃ¶rmezlik raporu alarak kurumu zarar uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Ã§ete Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. 56 kiÅŸi adÄ±na 119 kez tavan limitle iÅŸ gÃ¶rmez raporu alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± iddia edilen Ã§ete Ã¼yelerinin, SGK'yÄ± yaklaÅŸÄ±k 353 bin TL zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± tespit edildi. A.Ä°.Y., Ä°.E., D.A. ve O.Ã‡.'nin kiÅŸileri tespit ettiÄŸi, SGK'da Ã§alÄ±ÅŸan Ã–.A.'nÄ±n ise iÅŸ gÃ¶rmezlik Ã¶deme ÅŸifresi ile manuel olarak giriÅŸi yaparak sigortalÄ±larÄ±n banka veya PTT hesaplarÄ±na Ã¶deme Ã§Ä±karmak suretiyle ÅŸahsi menfaat saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

YapÄ±lan tespit Ã¼zerine operasyona baÅŸlayan Edremit Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Grup AmirliÄŸi (KOM), BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esi, Ä°zmir'de ve Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esindeki Ã§eÅŸitli adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonlarda Ã–.A. ile birlikte A.Ä°.Y., Ä°.E. ve O.Ã‡. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.