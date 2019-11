Şampiyon 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7. son bölümde Fırat bu kez...

ŞAMPİYON 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Zafer Tansel’le ilgili edindiği bilgiyi Fırat’la paylaşır. Akif’in video kaydını izletir. Yıllar sonra Necdet Suphi maçında hiçbir suçunun olmadığı gerçeğiyle yüzleşen Fırat ilk anda bu yüzleşmenin ağırlığını kaldıramasa da sonrasında Zafer’den bu kaydı hiçbir şartta Suna’ya izletmemesini tembihler. Artık savaş değil barış istemektedir. Oğluyla barış içinde yaşayacağı bir hayat. Fakat ne Tansel, ne de şimdilik onları uzaktan izleyen Aladağlı’nın barışmak veya onları rahat bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Aladağlı’nın varlığından haberdar olan Yaman, Fırat ve ailesi adına endişelenmeye başlar. Bu endişesinin sebebi, ikilinin yıllar önce Belene kampında tanışıyor olmasıdır. Yaman detaya girmeden Aladağlı’nın kim olduğunu ailesine özetler. Derviş’in, bu hayatta karşılaşabilecekleri en tehlikeli insan olduğunu söyler. Bu yüzden Fırat’a da, oğlu Zafer’e de Derviş Aladağlı’dan uzak durmaları gerektiğini sıkı sıkı tembihler. Tüm bunlar olurken Tansel’le ilişkisini sonlandıran Suna, bu durumu ailesine de açar. Fakat annesinin tepkisi beklediğinden de sert olur. Bilmediği şey, ailesiyle Tansel arasında geçmişten gelen büyük bir sır olduğudur. Bu sırrın açığa çıkmaması adına, kızlarının Tansel’le arasını bir an önce düzeltmesi gerekmektedir.



Nihayet babasıyla kavuşan Güneş cephesinde ise her şey yolundadır. Ve hayatlarında yepyeni bir heyecan vardır artık; Okul. Güneş’in okula başlama zamanı gelmiştir ve Fırat oğlunu okula yazdırır… Nesli, babasıyla hastanede yaptığı konuşmadan dolayı içten içe vicdan azabı çekmektedir…



Her ne kadar hala haklı olduğunu düşünse de babasına çok sert çıktığı için üzgündür. Onunla barışmak, özür dilemek ister ama Yaman ortalarda yoktur artık. Üstelik gece eve de gelmez. Ve ertesi gün de öyle… Üstelik telefonuna da cevap vermemekte, salona da gitmemektedir. Zafer, Nesli ve Fırat, iyiden iyiye Yaman’ın başına kötü bir şey geldiğini düşünmeye başlar artık.



ŞAMPİYON 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Şampiyon 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...