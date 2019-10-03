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03.10.2019 - 08:46 |

Şampiyon dizisi 4. bölüm fragmanı! Güneş ve Fırat ayrı düşüyor...

Şampiyon dizisi yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Perşembe akşamları yayınlanan Şampiyon'un yeni bölümünde Fırat ve Güneş'in ayrılığı söz konusu. Tansel'in planı işleyecek mi? Fırat, Güneş'in tedavisi için neleri gözden çıkaracak? İşte Şampiyon 4. bölümden detaylar...

Şampiyon dizisi 4. bölüm fragmanı! Güneş ve Fırat ayrı düşüyor...

TRT 1'in yeni dizisi Şampiyon 4. bölüm için artık saatler kaldı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizide neler olacak?

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Güneş Suna’nın görev yaptığı hastaneye kaldırılmıştır. Yaman, Nesli, Serhat ve Mücella başındadır. Fırat’ın ve Zafer’in nezarette olduğundan hiçbirinin haberi yoktur.

Tansel nezaretteki Fırat’la pazarlık yapar. Özgürlüğüne karşılık Güneş’ten vazgeçmesini ister.

Yaman hoca ile çalışmak isteyen Kerem pes etmez. Spor salonunda kapısında adeta nöbet tutar. Sonunda Yaman onu neden kabul etmeyeceğini Kerem’e anlatır.

Tansel’in Fırat’ı tehdit ettiğini öğrenen Suna çok kızgındır. İkisi bu yüzden gerilir. Suna Tansel’in telefonlarına çıkmaz.

Tansel ile işbirliği yapan Mücella krizi fırsata çevirir ve Fırat’a bir teklifte bulunur. Çaresiz Fırat Mücella’nın bu teklifini kabul eder.

Nesli’nin sırrını bir şekilde öğrenen Zafer çılgına döner. Nesli tam Fırat’a açılmak isterken herkesin duygularını altüst edecek bir gelişme olur.

ŞAMPİYON 4. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ŞAMPİYON 4. BÖLÜM FRAGMANI

Otoyolda kazaya davetiye çıkartacak görüntülerOtomobilinin üzerine bağladığı su borularıyla otoyolda seyreden sürücü şaşkına çevirdi. Gece karanlığında otomobil üzerindeki su borularını ufo sanan sürücüler otomobilin tavanına bağlı borulara isyan ettiler. Kazaya davetiye çıkartırcasına otoyolda seyreden sürücüyü diğer sürücüler tarafından görüntüledi.
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