Şampiyon dizisi 4. bölüm fragmanı! Güneş ve Fırat ayrı düşüyor...

TRT 1'in yeni dizisi Şampiyon 4. bölüm için artık saatler kaldı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizide neler olacak?

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Güneş Suna’nın görev yaptığı hastaneye kaldırılmıştır. Yaman, Nesli, Serhat ve Mücella başındadır. Fırat’ın ve Zafer’in nezarette olduğundan hiçbirinin haberi yoktur.

Tansel nezaretteki Fırat’la pazarlık yapar. Özgürlüğüne karşılık Güneş’ten vazgeçmesini ister.

Yaman hoca ile çalışmak isteyen Kerem pes etmez. Spor salonunda kapısında adeta nöbet tutar. Sonunda Yaman onu neden kabul etmeyeceğini Kerem’e anlatır.

Tansel’in Fırat’ı tehdit ettiğini öğrenen Suna çok kızgındır. İkisi bu yüzden gerilir. Suna Tansel’in telefonlarına çıkmaz.

Tansel ile işbirliği yapan Mücella krizi fırsata çevirir ve Fırat’a bir teklifte bulunur. Çaresiz Fırat Mücella’nın bu teklifini kabul eder.

Nesli’nin sırrını bir şekilde öğrenen Zafer çılgına döner. Nesli tam Fırat’a açılmak isterken herkesin duygularını altüst edecek bir gelişme olur.

ŞAMPİYON 4. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ŞAMPİYON 4. BÖLÜM FRAGMANI