San Sebastian Cheesecake tarifi | San Sebastian kek nasıl yapılır?

En hafif tatlılar arasında yer alan Cheesecake'in tahtını sallayan San Sebastian Cheesecake özellikle Instagram dünyasında büyük ilgi görüyor. Kimi tadını sevdiği için, kimi görüntüsü sebebiyle çok sayıda paylaşım yapıp, en iyi yapan yerlerde yemek için araştırma yapıyor. San Sebastian Cheesecake İspanya'nın yanık cheesecake'i olarak da anılıyor.

Peki, San Sebastian Cheesecake nedir, nasıl yapılır?

SAN SEBASTIAN CHEESECAKE TARİFİ

MALZEME LİSTESİ

-4 adet orta boy yumurta

-2 kutu şekersiz sıvı krema

-1 yemek kaşığı un

-800 gram Pınar beyaz peynir

-200 gram kaymak

-150 gram beyaz şeker

-50 gram esmer şeker (1/4 su bardağı)

-1 paket vanilya

Malzemelerin hepsi oda sıcaklığında olması gerekiyor.

SAN SEBASTIAN CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Yumurtaları bir kaba alın. Balon tel çırpıcı ile çok az çırpın. Üzerine şeker ve vanilyayı ekleyip yine çok az karışıncaya kadar çırpın.

Başka bir kasede kremayı un ile karıştırın. Yine başka derin bir kaba krem peynirini alıp mikserle krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın.

Kaymağın üzerini alıp ilave edin. Kremalı un karışımını da peynire ilave edin. Karışıncaya kadar çok az mikserle çırpın. En son yumurtalı karışımı ekleyip spatula ile karıştırın.

Kelepçeli kalıba yağlı 2 adet kağıdı üst üste koyun. Kağıdın kenarları yüksek olacak şekilde ayarlayın.

Önceden ısıtılmış 230 derece sıcak fırına koyup 20 dakika pişirin. 20 dakika sonra ısıyı 200 dereceye düşürüp 10-15 dakika daha pişirin.

Fırından aldığınızda üzeri iyice kızarmış ve ortası sallanan bir kıvamı olacak.

Cheesecake oda sıcaklığına gelince buzdolabında 4-5 saat dinlendirip servis yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOKTA: Çırpma işlemini sadece karışana kadar yapmanız gerekiyor yoksa cheesecake'iniz çöker. Sürelere ve ölçülere mutlaka uyun.